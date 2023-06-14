Депутат Госдумы назвал условие разрыва дипотношений России и США

В Госдуме предложили разорвать дипломатические отношения с США в случае поставки Украине танковых снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщило РИА Новости .

Инициативу высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, если США решат поставить снаряды с обедненным ураном, то они этим покажут незаинтересованность в мире на Украине.

«В случае, если американские снаряды с обедненным ураном окажутся на Украине, считаю, что нам следует немедленно разорвать дипломатические отношения с США и выслать всех американских дипломатов», — сказал Шеремет.

Напомним, о том, что США собираются предоставить Украине снаряды с обедненным ураном, стало известно во вторник, 13 июня.