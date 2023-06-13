Жителя Ряжского района осудили на семь лет за убийство сожительницы

Жителя Ряжского района осудили на семь лет за убийство сожительницы. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в октябре 2022 года в селе Петрово Ряжского района. Пьяный мужчина в ходе конфликта избил сожительницу. От полученных травм женщина скончалась в больнице на следующий день.

46-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ему дали семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.