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ВСУ обстреляли пункты для беженцев в Херсонской области французскими ракетами

В Херсонской области ракеты ВСУ, которые попали в ПВР на Арабатской стрелке в Геническом районе, были произведены во Франции. Об этом пишет РИА Новости.

Корреспондент агентства побывал на месте и снял на видео осколки ракет. На частях стоят даты производства снарядов — апрель, июнь и октябрь 2003 года. Производитель указан MBDA France.

Согласно данным с официального сайта производителя, в 2003 году была выпущена первая партия ракет SCALP (французское наименование британских ракет STORM SHADOW).

Отметим, что ВСУ нанесли удар по Херсонской области 10 июня около пяти утра. Две ракеты сбила ПВО, но две других попали в здания, где находились беженцы.