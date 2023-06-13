Военкор сообщил, что из-за ракетного обстрела ВСУ погиб начальник штаба 35-й ОА Сергей Горячев
Военкор сообщил, что из-за ракетного обстрела ВСУ погиб начальник штаба 35-й ОА Сергей Горячев. Об этом военкор Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале.
Котенок рассказал, что 12 июня почти по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток» шли тяжелые бои. Одна из ракет ВСУ убила начальника штаба Сергея Горячева.
Генерал-майор возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал 201-й военной базой в Таджикистане, а также учебным центром в Хабаровске. Вступив в СВО командиром 5-й отдельной танковой бригады, «вырос» до заместителя командующего 35-й общевойсковой армии, был назначен начальником штаба армии.