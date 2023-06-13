В Тюмени три человека насмерть отравились водкой

В Тюмени три человека насмерть отравились водкой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, тело первой погибшей — 62-летней пенсионерки — в квартире в Калининском округе накануне обнаружил ее 51-летний сожитель. Он вызвал «скорую». Однако, пока медики ехали, стало плохо и ему. Мужчина умер в машине «скорой».

В квартире погибших нашли семь бутылок водки без акцизных марок.

Во вторник, 13 июня, вечером еще одного погибшего пенсионера нашли в квартире в том же районе. У него дома нашли две бутылки из-под водки без акцизных марок.

Во всех случаях предварительная причина гибели людей — отравление суррогатным алкоголем.