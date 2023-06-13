В Рязанской области осудили водителя, который сбил подростка на велосипеде и оставил его умирать

В Рязанской области осудили водителя, который сбил подростка на велосипеде и оставил его умирать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

6 октября 2020 года мужчина 1982 года рождения ехал на автомобиле «ГАЗ» по трассе М5 со стороны поселка Листвянка в направлении села Болошнево Рязанского района. Водитель не учел метеорологических условий (выпадение осадков, дымку), нарушил правила дорожного движения и сбил 17-летнего подростка, который в попутном направлении ехал на велосипеде.

Обвиняемый сбросил пострадавшего подростка, истекающего кровью и поврежденный велосипед в кювет, спрятав от проезжавших мимо, а после уехал с места ДТП.

Подростка нашли спустя 2,5 часа. Родители начали его искать, когда узнали, что сын не доехал до села Болошнево, куда направлялся. Юноша был жив, но медики, приехавшие на место, не смогли его спасти.

Мужчине дали 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.