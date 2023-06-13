В Рязани у поселка «Сказка Алеканово» произошло серьезное ДТП
В Рязани у поселка «Сказка Алеканово» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Столкнулись три автомобиля: Mitsubishi, Great Wall и Lada Vesta.
" У Great Wall нет левого бока и порог вырвало, Lada Vesta вообще в хлам, колесо левое вырвало, весь бок и перед всмятку. Вроде все живы, мужчина возле Lada на лице чем-то держит? в крови голова, но ходит сам", — сообщил очевидец.
Официальной информации не поступало.