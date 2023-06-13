В Рязани на Первомайском проспекте образовалась крупная пробка
В Рязани на Первомайском проспекте образовалась крупная пробка. Об этом свидетельствуют данные с сервиса «Яндекс. Пробки».
По данным сервиса, пробки в 8 баллов наблюдаются в центре города — в районе Первомайского проспекта, на котором изменился режим движения из-за ремонта теплотрассы.
Также пробки образовались на улицах Типанова, Вокзальной, Семинарской, Дзержинского.
Также появилась информация, что на Первомайском проспекте полицейские ограничили движение.