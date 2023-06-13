В Росавиации напомнили о штрафах за несанкционированный запуск дрона

В Росавиации напомнили о штрафах за несанкционированный запуск дрона. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В случае нарушений правил использования воздушного пространства, штрафы для физических лиц составляют от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч, а для юридических лиц — от 250 до 500 тысяч.

В случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновнику может грозить лишение свободы до 7 лет. Также фигурантом уголовного дела можно стать за незаконную фото- и видеосъемку с дрона. Отмечается, что вопрос об определении ответственности в случае несанкционированного использования дрона и других подобных действий не входят в компетенцию Росавиации.