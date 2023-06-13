В Подмосковье на санаторий Минобороны упал дрон с камерой
В Подмосковье на санаторий Минобороны упал дрон с камерой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 июня. Охранник санатория «Марфинский» в Мытищах во время обхода территории заметил летящий квадрокоптер, который зацепился за ветки и упал на землю. Сотрудник сообщил об этом руководству и вызвал полицию.
Устройство оказалось серым квадрокоптером размером 20×10 сантиметров с четырьмя складывающимися винтами. На корпусе была видеокамера.
Дрон изъяли для изучения. Проводится проверка. Также ищут оператора, запустившего устройство.