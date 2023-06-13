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В Подмосковье на санаторий Минобороны упал дрон с камерой

В Подмосковье на санаторий Минобороны упал дрон с камерой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 июня. Охранник санатория «Марфинский» в Мытищах во время обхода территории заметил летящий квадрокоптер, который зацепился за ветки и упал на землю. Сотрудник сообщил об этом руководству и вызвал полицию.

Устройство оказалось серым квадрокоптером размером 20×10 сантиметров с четырьмя складывающимися винтами. На корпусе была видеокамера.

Дрон изъяли для изучения. Проводится проверка. Также ищут оператора, запустившего устройство.