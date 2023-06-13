В лифте тюменской многоэтажки мужчина избил пожилую женщину

В лифте тюменской многоэтажки мужчина избил пожилую женщину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как он мужчина бьет женщину по лицу при ребенке, а потом вышвыривает ее в коридор.

По данным канала, пострадавшая обратилась к медикам. На мужчину составили административный протокол по статье «Нанесение побоев».

Отмечается, что местные жители не стали защищать женщину. Они рассказали, что она уже больше полугода целыми днями катается на лифте и постоянно пытается «вербовать в секту взрослых и детей». Соседи даже обращались в полицию, но в действиях странной женщины не нашли состава правонарушения.