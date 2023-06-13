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В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера

В Иркутской области на реке Лена столкнулись два танкера. Об этом во вторник, 13 июня, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Столкновение произошло в районе поселка Алексеевск. Танкер ТР-901 и танкер ТР-900, перевозящий 832 тонны бензина, врезались друг в друга.

В результате происшествия повреждена одна емкость, в которой находится 138 тонн бензина. Горючее попадает в акваторию реки Лены.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что в районе столкновения танкеров введен режим ЧС.

В Telegram-канале Shot сообщили, что капитан врезавшегося танкера был пьян. В момент аварии за штурвалом находился его помощник.

Возбуждено уголовное дело.