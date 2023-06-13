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В Харьковской области российские вооруженные силы пресекли деятельность украинской ДРГ

В Харьковской области российские вооруженные силы пресекли деятельность украинской ДРГ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет LIFE.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Тимковка. Деятельность ДРГ пресекла Западная группировка войск.

Также Конашенков добавил, что на Купянском направлении ударом авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Розовка ЛНР. Кроме того, в течение суток на этом направлении уничтожили более 35 украинских военных, один бронетранспортер, пикап и гаубицу Д-20.