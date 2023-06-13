В Госдуму внесли законопроект об освобождении мобилизованных от наказания за нетяжкие преступления

В Госдуму внесли законопроект об освобождении мобилизованных от наказания за нетяжкие преступления. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента.

Согласно проекту, мобилизованных россиян, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, освободят от наказания после награждения или увольнения со службы.

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу по мобилизации или в военное время или заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы», — говорится в документе.