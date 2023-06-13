У рязанского ЦПКиО двое мужчин повредили проезжающую мимо машину
У рязанского ЦПКиО двое мужчин повредили проезжающую мимо машину. Об этом сообщили в Telegram-канале Rzn.life.
«Вчера у ЦПКиО напали двое на машину и повредили ее из хулиганских побуждений, пытались вытащить меня из машины, записи с камер регистратора есть. Хотел бы опубликовать, для ускорения поиска нападавших. Первый раз столкнулся с подобными неадекватами. Кто-то очень „хорошо отметил“ День России, видимо», — написал автор поста.
Мужчины помяли бампер автомобиля, заднее крыло, капот, и разбили дефлекторы.
Автор отметил, что написал заявление в полицию.
Видео нападения можно посмотреть в нашем