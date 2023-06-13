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Столтенберг: «только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО»

Столтенберг заявил, что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО. Об этом он рассказал в интервью телеканалу PBS.

Генсек НАТО прокомментировал слова Зеленского о желании скорее вступить в альянс.

«Я понимаю, что он настаивает на четком графике вступления в НАТО. В то же время я полагаю, что невозможно назвать точные сроки, когда мы находимся в разгаре войны», — сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что все члены альянса считают наиболее важной задачей — победу Украины в конфликте с Россией.

«Если Украина не победит, то ни о каком членстве не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО», — отметил политик.