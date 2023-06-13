Рязанское управление троллейбуса ушло в убыток почти на 79 миллионов рублей в 2023 году

Во вторник, 13 июня, на комитете по ЖКХ в рязанской гордуме исполняющая обязанности начальника управления транспорта Ирина Черноусова отчиталась о расходах и доходах МУП «УРТ» за первый квартал 2023 года.

Чиновница отметила, что доход за первый квартал 2023 года составил 270 млн 760 тысяч 320 рублей. В сравнении с тем же периодом 2022 года он вырос на 20,3%. В первую очередь в эту сумму вошли: выручка от продажи проездных билетов — 132 млн 290 тысяч 660 рублей, возмещение из бюджетов всех уровней — 118 млн 482 тысячи 920 рублей, реклама и оказание платных услуг — 14 млн 492 тысяч 740 рублей и прочие операционные доходы — 5 млн 494 тысячи рублей.

Расходы составили 349 млн 520 тысяч 990 рублей, что на 22% выше, чем за тот же период 2022 года. Они состоят из: электроэнергии — 42 млн 248 тысяч 900 рублей, ГСМ — 38 млн 935 тысяч 900 рублей, выплат работникам с отчислениями — 183 млн 136 тысяч 370 рублей, ТЭР — 11 млн 628 тысяч 200 рублей, сырья и материалов для эксплуатации — 23 млн 662 тысячи 400 рублей, аренды имущества и земли — 58 тысяч 600 рублей, прочих расходов — 22 млн 886 тысяч 840 рублей, амортизации подвижного состава — 24 млн 963 тысячи 200 рублей, а также налогов и штрафов — два млн рублей.