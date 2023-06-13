Рязанские полицейские остановили производство незамерзайки с добавлением ядовитого вещества

В Рыбновском районе изготавливали незамерзающую жидкость для стекол, в которой был яд. Полицейские остановили ее производство и задержали работника этого предприятия, сообщает 13 июня пресс-служба УМВД.

Специалисты выявили в незамерзайке метиловый спирт. Это вещество является ядовитым, и его оборот в России ограничен. Использовать его для производства незамерзающей жидкости запрещено.

«Предварительно установлено, что метанол приобретался через интернет-сервис частных объявлений. Торговля велась через веб-сайт официально зарегистрированного предприятия, где сообщалось, что продукция полностью безопасна. Известно, что среди оптовых покупателей опасной жидкости — бизнесмены из Московской, Рязанской, Тульской и Липецкой областей», — сообщает УМВД.

Полицейские изъяли 450 пятилитровых бутылок с готовой продукцией и более 13 тысяч литров метилового спирта. Также забрали пустые канистры, крышки, этикетки, красители.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по части 2 статьи 234 УК РФ (Незаконный оборот ядовитых веществ с целью сбыт). Ему грозит реальное лишение свободы.