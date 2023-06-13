Рязанская певица Евгения Кузнецова погибла, попав под поезд

Рязанская певица Евгения Кузнецова погибла, попав под поезд. Об этом сообщили на сайте церковно-общественного совета при патриархе московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

Женщина погибла еще 9 мая. Она поздно возвращалась домой со службы и попала под поезд. Ей был 31 год.

Евгения родилась в Ряжске. Окончила специальную музыкальную школу имени Гнесиных в Москве, академический музыкальный колледж, вокальный факультет консерватории. Участвовала в международных конкурсах, выступала с известными коллективами, среди которых государственный оркестр имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр. Одно время была солисткой Пражской оперы. Последнее время являлась регентом ансамбля солистов «В.Е.Р.А».