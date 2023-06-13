Рязанская мэрия подала в суд на подрядчиков из-за оставшихся дорожных дефектов на 23 улицах

Рязанская администрация подала в суд на подрядчиков, которые не устранили дефекты дорожного покрытия на 23 улицах. Об этом во вторник, 13 июня, на комитете по ЖКХ в гордуме сообщила замначальника отдела по благоустройству города Мария Гермони.

По словам чиновницы, на 89 участках провели обследование и нашли нарушения, которые до 10 мая большинство подрядчиков устранили.

«На 23 участках до сих пор нарушения не устранены. По ним совершались повторные объезды, составлялись протоколы. В данный момент мы направили документы на подрядчиков в арбитражный суд Рязанской области», — сообщила Гермони.

Депутаты поинтересовались, когда устранят дефекты на оставшихся улицах. Замначальника отдела по благоустройству отметила, что после решения суда подрядчики все устранят.