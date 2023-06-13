Рязанец зарезал подругу, а через несколько дней покончил с собой

Рязанец убил подругу, а через несколько дней покончил с собой. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Тела 40-летней женщины и 49-летнего мужчины обнаружили в запертой квартире 9 июня.

«Во время поисков пропавшей женщины сотрудники полиции прибыли в квартиру, где она проживала вместе с безработным мужчиной. Открыв дверь, правоохранители увидели изрезанное тело», — сообщил источник телеканала.

По предварительной информации, мужчина несколько раз ударил жертву ножом в спину. Он несколько дней провел рядом с трупом, а после решил покончить с собой.

Отмечается, что мужчина ранее был судим за изнасилование.

Обстоятельства и причины конфликта выясняются.