Рязанец стал победителем на чемпионате России по гиревому спорту
С 9 по 11 июня 2023 года в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России по гиревому спорту.
Рязанский спортсмен мастер спорта России международного класса Иван Кулаков стал победителем в толчке по длинному циклу в весовой категории 95 килограмм с результатом 102 подъема. Это стало новым рекордом России. Тренирует спортсмена Игорь Шматов.
Спортсмен является представителем Рязанского регионального отделения ООО «Всероссийская федерация гиревого спорта».
Также еще один рязанец Максим Шаров занял четвертое место по результатам двоеборья в весе 68 килограмм.