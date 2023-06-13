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Путин заявил об атаке Украины по четырем направлениям

Президент России Владимир Путин заявил об атаке Украины по четырем направлениям. Об этом сообщило РИА Новости.

Владимир Путин рассказал об этом во время встречи с военкорами, проходящей во вторник, 13 июня.

По словам главы государства, уничтожено несколько танков и БМП противника, нанесено огневое поражение по личному составу. Ни на одном из участков противник успехов не имел.

Отмечается, что украинские потери составляют 25-30% от объема техники, поставленной из-за рубежа. ВСУ потеряли более 160 танков и свыше 360 БМП разного типа.

У российских войск, по словам президента, потерь по бронетехнике в десять раз меньше — 54. Часть из них подлежит восстановлению и ремонту.