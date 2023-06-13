Путин заявил об атаке Украины по четырем направлениям

Президент России Владимир Путин заявил об атаке Украины по четырем направлениям. Об этом сообщило РИА Новости .

Владимир Путин рассказал об этом во время встречи с военкорами, проходящей во вторник, 13 июня.

По словам главы государства, уничтожено несколько танков и БМП противника, нанесено огневое поражение по личному составу. Ни на одном из участков противник успехов не имел.

Отмечается, что украинские потери составляют 25-30% от объема техники, поставленной из-за рубежа. ВСУ потеряли более 160 танков и свыше 360 БМП разного типа.

У российских войск, по словам президента, потерь по бронетехнике в десять раз меньше — 54. Часть из них подлежит восстановлению и ремонту.