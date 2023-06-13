Путин встретился с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин встретился с военными корреспондентами. Об этом сообщило
По словам представителя Кремля, во встрече участвуют журналисты «Первого канала», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов. «Материалы встречи будут предоставлены позже», — отметил Песков.
Впервые Владимир Путин общался с военкорами на полях ПМЭФ в 2022 году. Виделся президент с журналистами, работающими в зоне СВО, и в декабре 2022 года.