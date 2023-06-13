После гибели рязанца на аэродроме в Коломне временно запретили прыжки с парашютом

После гибели рязанского предпринимателя Сергея Цыганова на аэродроме в Коломне запретили прыжки с парашютом. Об этом сообщили в группе «Аэродром Коломна» в соцсети «ВКонтакте».

"В связи с парашютным происшествием выполнение прыжков спортсменами всех категорий временно запрещены", — сообщается в группе.

Напомним, Сергей Цыганов погиб в минувшие выходные под Коломной во время прыжка с парашютом. Видео с моментом гибели можно посмотреть здесь.