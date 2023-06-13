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Под Москвой мужчина убил бывшую жену ножом из-за ревности

В Павловском Посаде мужчина убил бывшую жену ножом из-за ревности. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в строительном магазине, где работала пострадавшая.

«Утром 11 июня разъяренный мужчина позвонил директору магазина, интересовался, работает ли в этот день бывшая жена. Около двух часов дня директор услышал крики из торгового зала. Он поспешил туда и увидел изрезанное тело женщины на полу; преступник решил сбежать и распылил в сторону директора перцовый баллончик», — говорится в сообщении.

Женщина скончалась на месте от ранений.