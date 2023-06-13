Под Москвой мужчина убил бывшую жену ножом из-за ревности
В Павловском Посаде мужчина убил бывшую жену ножом из-за ревности. Об этом
Инцидент произошел в строительном магазине, где работала пострадавшая.
«Утром 11 июня разъяренный мужчина позвонил директору магазина, интересовался, работает ли в этот день бывшая жена. Около двух часов дня директор услышал крики из торгового зала. Он поспешил туда и увидел изрезанное тело женщины на полу; преступник решил сбежать и распылил в сторону директора перцовый баллончик», — говорится в сообщении.
Женщина скончалась на месте от ранений.