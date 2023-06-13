Названа возможная причина гибели африканского студента РГАТУ
Названа возможная причина гибели африканского студента РГАТУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро».
По одной из версий, причиной трагедии с молодым человеком могла быть потеря связи с родителями и другими родственниками. Предположительно, они могли погибнуть в апреле во время военного конфликта в Судане.
Также отмечается, что мужчина плохо владел русским языком и имел проблемы с деньгами.
Ранее стало известно, что 21-летний студент из Судана разбился насмерть, выпав из окна общежития.