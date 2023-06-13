На шести рязанских улицах 14 июня отключат электричество
В Рязани в среду, 14 июня, отключат электричество на шести улицах. Ресурса не будет из-за работ на воздушной линии. Об этом
С 8:30 до 16:00 света не будет по адресам:
- улица Пойменная, дома №№ 2 — 14, 20, 20а, 34 (четная сторона), дома №№ 1 — 45 (нечетная сторона);
- улица Поселок машинистов, дома №№ 1 — 16;
- улица 1-й Михайловский проезд, дома №№ 3 — 5а, 7;
- улица 2-й Михайловский проезд, дома №№ 3 — 7, 9;
- улица 3-й Михайловский проезд, дома №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11б, 13, 15;
- улица Михайловское шоссе, дома №№ 88в — 184 (четная сторона).
Работы проводит МУП «РГРЭС».