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На шести рязанских улицах 14 июня отключат электричество

В Рязани в среду, 14 июня, отключат электричество на шести улицах. Ресурса не будет из-за работ на воздушной линии. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

С 8:30 до 16:00 света не будет по адресам:

  • улица Пойменная, дома №№ 2 — 14, 20, 20а, 34 (четная сторона), дома №№ 1 — 45 (нечетная сторона);
  • улица Поселок машинистов, дома №№ 1 — 16;
  • улица 1-й Михайловский проезд, дома №№ 3 — 5а, 7;
  • улица 2-й Михайловский проезд, дома №№ 3 — 7, 9;
  • улица 3-й Михайловский проезд, дома №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11б, 13, 15;
  • улица Михайловское шоссе, дома №№ 88в — 184 (четная сторона).

Работы проводит МУП «РГРЭС».