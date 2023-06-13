Минобороны подписало контакты еще с семью добровольческими отрядами
Минобороны подписало контакты еще с семью добровольческими отрядами. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает РИА Новости.
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев подписал контракты с командирами четырех отрядов и трех бригад добровольческого штурмового корпуса.
Алексеев заявил, что уверен в том, что за неделю подобных контракт подпишут и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса.
Военный выразил уверенность в том, что что формирования, входящие в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все задачи, поставленные военно-политическим руководством страны.
Ранее Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях.