Бывшая солистка группы «Росичи» выпала с десятого этажа вместе с пятилетней дочерью

Бывшая солистка группы «Росичи» Елизавета Кутурова выпала с десятого этажа вместе с пятилетней дочерью. Об этом сообщил портал «Столица С».

Сообщается, что сперва из окна выпала дочь исполнительницы. Ее доставили в реанимацию. После девочки выпала и сама 34-летняя Кутурова. Женщина погибла на месте. Подробности выясняются.

В издании отметили, что незадолго до трагедии Кутурова удалила аккаунт в соцсетях. В момент смерти певицы супруг погибшей находился в Москве.

«Сноха не злоупотребляла алкоголем. У нее было два высших образования. С сыном они жили хорошо. Своя квартира, обустраивали дом в деревне. Ничто не предвещало беды», — рассказал свекор Кутуровой.

По словам родственника артистки, недавно она вернулась с похорон родственника в Тольятти.

С супругом Кутурова познакомилась на одном из выступлений «Росичей». Певица вышла замуж и родила ребенка. После декретного отпуска она решила не продолжать карьеру в музыкальном коллективе.