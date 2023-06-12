В Шебекинском городском округе ВСУ повредили более двух тысяч домов и квартир
В Шебекинском городском округе Белгородской области повреждены более двух тысяч домов и квартир из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 12 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации округа Владимира Жданова.
13 июня строители начнут закрывать разбитые окна на первых этажах многоквартирных домов временными материалами.
Кроме этого, решается вопрос восстановления коммунальной инфраструктуры, возобновления подачи воды и электроэнергии.