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В Рязани засняли четверых детей, играющих на крыше
Свои имена дети написали мелом на асфальте, а также оставили послание сторожу: «охранник — лох».

В Рязани засняли четверых детей, играющих на крыше. Ролик выложила группа «Рязань». Автор видео сообщил, что дети бегают по крыше здания на улице Интернациональная, дом 16.

Также автор ролика добавила, что свои имена дети написали мелом на асфальте, а также оставили послание сторожу: «охранник — лох».

Женщина обратилась к родителям школьников, попросив провести беседу, а также отметила, что забираются на крышу здания дети не в первый раз.