В Рязань из Сараевского района санавиацией доставили подростка, разбившегося на мопеде
ДТП произошло в воскресенье вечером, 11 июня, в селе Кривском.
В Рязань из Сараевского района санавиацией доставили подростка, разбившегося на мопеде.
Издательство «Пресса» рассказало, что 12-летний подросток на мопеде попал в аварию с легковым автомобилем. ДТП произошло в воскресенье вечером, 11 июня, в селе Кривском.
Главный врач Сараевской межрайонной больницы Павел Шейдоров уточнил, что ребенок получил многочисленные травмы, в том числе черепно-мозговую. Подростку необходима была экстренная помощь узких специалистов, поэтому его отправили санавиацией в Рязань.