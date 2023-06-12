В Касимов прибыл трёхпалубный теплоход «Золотое кольцо»
Цена на десятидневное путешествие начинается от 130 300 рублей.
В Касимов прибыл трёхпалубный теплоход «Золотое кольцо». Как пишет Telegram-канал «Типичный Касимов», главная особенность теплохода в том, что он колесный. Судно может передвигаться по мелководной Оке.
«Золотое кольцо» спустили на воду в 2019 году. Это его первый рейс с туристами.
Авторы канала также опубликовали стоимость тура. Судя по данным, цена на десятидневное путешествие начинается от 130 300 рублей.