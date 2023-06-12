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В Касимов прибыл трёхпалубный теплоход «Золотое кольцо»
Цена на десятидневное путешествие начинается от 130 300 рублей.

В Касимов прибыл трёхпалубный теплоход «Золотое кольцо». Как пишет Telegram-канал «Типичный Касимов», главная особенность теплохода в том, что он колесный. Судно может передвигаться по мелководной Оке.

«Золотое кольцо» спустили на воду в 2019 году. Это его первый рейс с туристами.

Авторы канала также опубликовали стоимость тура. Судя по данным, цена на десятидневное путешествие начинается от 130 300 рублей.