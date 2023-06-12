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Собчак высказала опасение за своего журналиста и его приятеля, отбывающего домашний арест в Касимове

Ксения Собчак обеспокоена судьбой своего журналиста и его подельника, которые отбывают наказание в виде домашнего ареста за вандализм в городе Касимов. Об этом 12 июня она сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее журналисту Сергею Ерженкову и его приятелю Сергею Скорееву дали восемь месяцев ограничения свободы за осквернение памятника Ленина в Касимове в марте 2022 года. Также по решению суда они с 22:00 до 6:00 не имею права покидать свои дома.

Вместе с тем уже три ночи подряд браслет, надетый сотрудниками ФСИНа на осужденных, фиксирует, что Скореев выходит ночью из дома. Однако по заявлению мужчины он в это время спит. Его слова доказывает и камера, которую он поставил у себя дома. На скриншотах с нее видно, что мужчина всю ночь находится дома.

Собчак обращает внимание на то, что Скореев писал уже три объяснительные по поводу «выхода» ночью из квартиры. В то же время в случае трех нарушений домашнего ареста ему вправе изменить меру пресечения на реальную.

«Они должны в момент нарушений, как я прочитал, звонить на это стационарное устройство [на телефон, установленный сотрудниками ФСИН — прим. ред.], чтобы удостовериться, что человека действительно нет дома, после чего, при необходимости, приехать лично в квартиру. Но они этого не делают. Они просто тупо звонят в 10 утра каждого дня и просят приехать к ним во ФСИН, чтобы подписать бумаги о том, что за ночь зафиксировано столько-то нарушений», — пишет Собчак.

Журналист требует федеральную службу исполнения наказаний разобраться в ситуации.