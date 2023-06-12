Северокорейский лидер Ким Чен Ын пожелал России победы
Руководитель КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами.
Об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю Дня России, которую северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину.
Ким Чен Ын пожелал россиянам процветания и победы. Он также отметил, что дружба между народами Москвой и Пхеньяном стала «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран.