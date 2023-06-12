Рязанка чуть не получила уголовку за возвращение своей убежавшей собаки

В Рязанской области у 25-летней девушки во время прогулки убежала собака породы шпиц. Чтобы ее вернуть, понадобилось немало нервов, сообщает 12 июня Shot.

После того, как пес по кличке Макс сорвался с поводка и убежал, девушка его искала несколько дней. Она расклеила объявления и написала о пропаже в соцсетях. После этого не нее вышла женщина и сообщила, что собаку нашла ее сестра и продала через интернет. Собаку увезли в город Михайлов. Она же сообщила контакты новых хозяев шпица. Девушка связалась с людьми, которые недавно купили ее собаку, и договорилась о встрече.

Рязанка приехала к новым хозяевам собаки в надежде забрать свое животное, но с нее потребовали восемь тысяч рублей (сумма, за которую люди купили шпица), однако за возвращение собаки девушка платить не хотела и вызвала полицию.

Пока ехали правоохранители, девушке согласились вернуть пса. Однако вскоре приехавшие полицейские ее задержали. Со слов рязанки, ей предъявили обвинение в открытом хищении чужого имущества и увезли ее в участок.

Shot пишет, что девушка несколько часов пыталась доказать, что у нее есть все документы на питомца, но сотрудник заявил, что никаких гарантий, что это собака ее, нет. Девушка утверждала, что беседа была в принудительной форме: сотрудник якобы закрыл дверь, требовал оплату и говорил, что на нее могут завести уголовное дело за кражу чужого имущества.

В результате девушка перевела деньги женщине, которая недавно купила ее собаку, и уехала домой.

Также сообщается, что девушка обратилась в полицию с заявлением о краже и намерена подать жалобу в СК на действия полицейского.