Россия и США стали наращивать число развернутых ядерных боеголовок

Стокгольмский институт назвал происходящее одним из самых опасных моментов в истории человечества.

Россия и США наращивают число развернутых ядерных боеголовок. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). Штаты с 2022 года увеличили число развернутых боеголовок с 1744 до 1770, а Россия — с 1588 до 1674. Почти две тысячи боеголовок находятся в состоянии повышенной боеготовности.

В сообщении говорится, что усиливающаяся конкуренция серьезно увеличила риски применения ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны. Это один из самых опасных моментов в истории человечества.

Россия и США обладают почти 90% всего ядерного оружия, при этом в институте заявили, что размеры их ядерных арсеналов оставались «относительно стабильными в 2022 году».