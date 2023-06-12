Пожарным пришлось вскрыть крышу горящего двухэтажного дома в Касимове

Жилыми в доме считаются две квартиры: женщину-инвалида из одной вывела продавец соседнего магазина.

Пожарным пришлось вскрыть крышу горящего двухэтажного дома в Касимове. Об этом сообщило издательство «Пресса». По их данным пожар произошел в Касимове на улице Нариманова в жилом шестиквартирном доме.

Жилыми в доме считаются две квартиры: женщину-инвалида из одной вывела продавец соседнего магазина. Она прибежала в квартиру пенсионерки, когда увидела дым над домом.

Открытый огонь пожарные тушили в течение часа. Им пришлось вскрыть железную кровлю, так как на чердаке тлел утеплитель.

По мнению очевидцев, пожар начался на втором этаже. Загорелась проводка.

Напомним, ранее в управлении МЧС сообщили о пожаре в Касимовском районе.