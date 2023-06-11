В Шереметьеве пассажир проглотил зиплок с наркотиками и умер
В Шереметьеве пассажир проглотил зиплок с наркотиками и умер. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
40-летний мужчина должен был вылететь в Стамбул, однако его остановили при досмотре. Сотрудники заметили у него лишний багаж и решили тщательно его досмотреть. При себе у него был зиплок, предположительно, с кокаином.
Однако пассажир проглотил весь зиплок. Ему стало плохо, он потерял сознание. Однако, несмотря на попытки реанимировать, мужчина умер в зоне таможенного контроля.