В Рязанской области актриса Любовь Толкалина подобрала троих котят
В Рязанской области актриса Любовь Толкалина подобрала троих котят. Об этом она рассказала в соцсетях.
По словам Толкалиной, неизвестные выбросили на асфальт трех котят около дома родителей артистки в Савватьме.
«Но их не раздавил „КамАЗ“, их подобрала я. Они сладкие, невозможные, интеллигентные, приученные к лотку, чистенькие, видно, что домашние», — написала Толкалина. По ее словам, животных нужно пристроить, потому что у ее мамы астма и аллергия на кошек.