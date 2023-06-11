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В Рязанской области актриса Любовь Толкалина подобрала троих котят

В Рязанской области актриса Любовь Толкалина подобрала троих котят. Об этом она рассказала в соцсетях.

По словам Толкалиной, неизвестные выбросили на асфальт трех котят около дома родителей артистки в Савватьме.

«Но их не раздавил „КамАЗ“, их подобрала я. Они сладкие, невозможные, интеллигентные, приученные к лотку, чистенькие, видно, что домашние», — написала Толкалина. По ее словам, животных нужно пристроить, потому что у ее мамы астма и аллергия на кошек.