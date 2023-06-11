В Мурманске около гостиницы обнаружен труп мужчины
В Мурманске около гостиницы обнаружен труп мужчины. Об этом 11 июня сообщает местный МК.
По словам очевидцев, у посетителей отеля возник конфликт, после чего мужчина вытолкнул другого из окна.
Следственный комитет проводит проверку, ведется опрос свидетелей.
На данный момент проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрос свидетелей, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Согласно результатам проверки, будет принято процессуальное решение, пояснили в ведомстве.
Видео: ТВ-21.