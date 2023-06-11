В Брянской области в ДТП погибли два человека

В Брянской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает местное ГИБДД.

10 июня в Мглине 25-летний водитель на KIA не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дом.

Водитель и 19-летняя пассажирка погибли на месте. 24-летний пассажир госпитализирован.

«В ходе предварительной проверки полицейскими установлено, что молодые люди до происшествия находились в развлекательном учреждении, где употребляли спиртные напитки. Есть основания полагать, что водитель находился в состоянии опьянения», — сообщили в полиции.

Отмечается, что в салоне никто не был пристегнут.