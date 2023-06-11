Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях
Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. Об этом 10 июня сообщили в министерстве, пишет РБК.
«Министром обороны подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — говорится в сообщении.
Приказ позволяет всем желающим заключать индивидуальные контракты, контракты с добровольческими отрядами или напрямую с министерством.
Отмечается, что до 1 июля отряды подпишут с ведомством контракты, чтобы получить необходимое обеспечение. Кроме того, семьи военных получат положенные государством льготы.