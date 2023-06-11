Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не будут подписывать контракты с Шойгу

Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не будут подписывать контракты с Минобороны. Высказывание основателя частной военной компании опубликовала 11 июня пресс-служба компании «Конкорд»

"Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему, ЧВК «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями. Поэтому то, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на Министерство обороны и на тех, кто находится в рамках Министерства обороны", — говорится в сообщении.

Пригожин предположил, что после этого «вагнеровцам» перестанут выдавать вооружение и боеприпасы.

Он отметил, что частная военная компания подчиняется интересам страны и Владимиру Путину, а также согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом Сергеем Суровикиным.

Ранее Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. Он позволяет всем добровольцам заключать индивидуальные контракты, контракты с добровольческими отрядами или напрямую с министерством.