Песков заявил об отсутствии «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет «хотя бы хлипкого фундамента», чтобы вести переговоры с Украиной. Об этом 11 июня он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев [вести переговоры], можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — подчеркнул Песков.

По его словам, «поэтому сейчас нет никаких предпосылок для переговоров».