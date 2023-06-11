Минобороны сообщило о безуспешной атаке ВСУ быстроходными катерами корабля «Приазовье»
Минобороны сообщило о безуспешной атаке ВСУ быстроходными катерами корабля «Приазовье». Соответствующее сообщение министерства опубликовали 11 июня.
«Сегодня около 1.30 ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль „Приазовье“ Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ в юго-восточной части Черного моря», — говорится в сообщении.
Все катера противника удалось уничтожить. Пострадавших нет, корабль повреждений не получил.