Экс-сотрудник Пентагона заявил, что Зеленский узнал неприятную новость о больших потерях у ВСУ
Американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что украинский президент Владимир Зеленский узнал неприятную новость о больших потерях у ВСУ при попытках наступления в Запорожской области. Об этом 11 июня пишет РБК.
«Без сомнения, Зеленский получил новость, которую не хотел слышать», — сказал журналист.
При этом Брайен подчеркнул, что украинское наступление идет не самым лучшим образом, а армия понесла большие потери.
«Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard», — сказал Брайен.