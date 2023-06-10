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Жители Ряжска рассказали о стрелке-живодере
В Ряжске мужчина из пневматического оружия прострелил лапу соседскому коту. Это произошло 7 июня на улице Свободы. Пост опубликован в группе «Реальный Ряжск» «ВКонтакте».

В Ряжске мужчина из пневматического оружия прострелил лапу соседскому коту. Это произошло 7 июня на улице Свободы. Пост опубликован в группе «Реальный Ряжск» «ВКонтакте».

Сообщается, что полицейские изъяли у стрелка два ружья, одно из которых, предположительно, огнестрельное.

«На фото запечатлен момент, когда он несет ружья, чтобы спрятать. Позже сотрудники полиции обнаружили их в багажнике его автомобиля. У подстреленного кота в чаплыгинской ветклинике извлекли из лапы свинцовую пулю. До этого на протяжении длительного времени стрелок-живодер калечил соседских котов, кур и уток и даже их убивал!» — сообщает автор поста.

Уточняется, что хозяева пострадавших животных написали заявление в прокуратуру.