Жители Ряжска рассказали о стрелке-живодере
В Ряжске мужчина из пневматического оружия прострелил лапу соседскому коту. Это произошло 7 июня на улице Свободы. Пост опубликован в группе «Реальный Ряжск» «ВКонтакте».
В Ряжске мужчина из пневматического оружия прострелил лапу соседскому коту. Это произошло 7 июня на улице Свободы. Пост опубликован в группе «Реальный Ряжск» «ВКонтакте».
Сообщается, что полицейские изъяли у стрелка два ружья, одно из которых, предположительно, огнестрельное.
«На фото запечатлен момент, когда он несет ружья, чтобы спрятать. Позже сотрудники полиции обнаружили их в багажнике его автомобиля. У подстреленного кота в чаплыгинской ветклинике извлекли из лапы свинцовую пулю. До этого на протяжении длительного времени стрелок-живодер калечил соседских котов, кур и уток и даже их убивал!» — сообщает автор поста.
Уточняется, что хозяева пострадавших животных написали заявление в прокуратуру.