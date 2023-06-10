В Новосибирской области из-за пьяного водителя в ДТП погибли три человека

В Новосибирской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли трое человек и один пострадал. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В Новосибирской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли трое человек и один пострадал. Об этом сообщает «МВД Медиа» .

По предварительной информации, в субботу, 10 июня, около 15:25 на территории Черепановского района водитель 1993 года рождения на автомобиле Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda под управлением водителя 1962 года рождения.

В результате ДТП погибли два пассажира Honda, мужчины 1951 и 1978 годов рождения, и пассажир Mazda, его личность устанавливается. В ДТП получил травмы и водитель Mazda, его экстренно госпитализировали.

Медосвидетельствование установило у водителя Honda состояние опьянения. Также мужчина не имел водительских прав.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.